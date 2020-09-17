Арт-директор Бориса Моисеева опроверг слухи о его болезни

На днях в некоторых СМИ появилась информация о болезни певца Бориса Моисеева: якобы тот не может восстановиться после инсульта. В эксклюзивном разговоре со «Звездой» арт-директор Бориса Моисеева Сергей Горох опроверг эту информацию.

По его словам, слухи о болезни певца, нехватке у него средств или распродаже недвижимости появляются в СМИ довольно часто, но не имеют под собой никаких оснований.

«Это полный бред. Я вчера был у Бориса, буду сегодня тоже. У него все нормально. Он ведет жизнь обычного пенсионера», - сказал Горох.

Арт-директор отметил, тот факт, что Моисеев не появляется в ночных клубах, не говорит о нехватке у того денег или плохого самочувствия. Горох подчеркнул, что певцу и без того «есть, чем заняться».