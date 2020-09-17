Европарламент не признал Лукашенко легитимным президентом Белоруссии

Европейский парламент не признал итоги выборов в Белоруссии, согласно результатам которых победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на согласованный текст резолюции по итогам пленарной сессии Европарламента, в соответствии с ЕС орган отверг итоги выборов из-за якобы «нарушения международно признанных норм».

Массовые уличные демонстрации в крупных городах Белоруссии не утихают с 9 августа, когда стали известны результаты президентских выборов.

Согласно данным ЦИК, победу на них одержал Александр Лукашенко. За него свои голоса отдали 80,1% голосовавших. Светлана Тихановская - представитель оппозиции и главный соперник Лукашенко на выборах, заручилась поддержкой 10,12% избирателей.