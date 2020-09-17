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Гений, авантюрист и изобретатель: ведущий «Кода доступа» оценил уникальность Илона Маска

Егор Левин
13:40 17.09.2020
По мнению Павла Веденяпина, переломным для основателя Tesla и SpaceX стал момент продажи будущим покорителем космоса созданной им компьютерной игры за 500 долларов в 14-летнем возрасте.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Patrick Pleul, ZB, Globallookpress

Павел Веденяпин, ведущий «Кода доступа», очередной выпуск которой посвящен американскому предпринимателю Илону Маску, рассказал о своем отношении к его персоне в студии программы «Сегодня утром». Личность создателя электрокаров Tesla и частной космической корпорации SpaceX, по его словам, не зря окутана флером обаятельной и местами эксцентричной привлекательности.

«Этот человек - особенный. Мы постарались разобраться, в первую очередь, в том, кто он: гений менеджмента, отличный пиарщик, может быть, авантюрист или гениальный изобретатель? Очень многое он уже сделал. То, что он еще собирается сделать - колонизация Марса, обстрел его ядерными ракетами - это, конечно, смешно. Но, как сказал один канадский писатель-фантаст, будущее уже наступило, просто распределяется по планете неравномерно», - поделился мыслями Веденяпин.

Говоря о том, какой момент стал для Илона Маска переломным, сделав его целеустремленным решительным предпринимателем, ведущий «Кода доступа» отметил, что, скорее всего, им стала первая продажа будущим покорителем космоса созданной им компьютерной игры за 500 долларов в 14-летнем возрасте.

«Он понял, что он что-то может. Это человек, который всего себя посвящает делу. Когда он учился в университете, они с друзьями открыли ночной клуб. Но он ни разу в этом ночном клубе не был, он все время сидел в общежитии и читал книги, готовившись к своему дальнейшему прорыву, который, собственно, и состоялся», - заявил Веденяпин.

Новый выпуск программы «Код доступа», посвященный гению из США, смотрите на телеканале «Звезда» в четверг, 17 сентября, в 20.25. В нем вы узнаете, как его судьбу изменила поездка в Москву в начале двухтысячных годов и какое отношение Маск имеет к самой мощной в мире советской межконтинентальной баллистической ракете «Сатана».

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