В стране и мире В Кремле прокомментировали военную активность стран на Восточном направлении Андрей Аркадьев Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что военно-политическая обстановка на Восточном стратегическом направлении остается напряженной. © Фото: Komsomolskaya Pravda, Globallookpress Повышенная военная активность многих стран на Восточном направлении не способствует стабильности в этом регионе, считает пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. «Южное море, там неспокойно, повышенная военная активность вне региональных держав и так далее», - отметил представитель Кремля. Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что наша страна наращивает группировки войск на Восточном стратегическом направлении из-за напряженности военно-политической обстановки. По словам главы российского военного ведомства, в Восточном военном округе разработан комплекс мер по нейтрализации потенциальных угроз. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует