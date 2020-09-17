В Кремле прокомментировали военную активность стран на Восточном направлении
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что военно-политическая обстановка на Восточном стратегическом направлении остается напряженной.
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Повышенная военная активность многих стран на Восточном направлении не способствует стабильности в этом регионе, считает пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
«Южное море, там неспокойно, повышенная военная активность вне региональных держав и так далее», - отметил представитель Кремля.
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что наша страна наращивает группировки войск на Восточном стратегическом направлении из-за напряженности военно-политической обстановки.
По словам главы российского военного ведомства, в Восточном военном округе разработан комплекс мер по нейтрализации потенциальных угроз.