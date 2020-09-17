Минфин решил не индексировать зарплаты чиновников в 2021 году

В правительстве официально одобрили проект бюджета, предполагающий снижение расходов на зарплаты чиновников и программы в области вооружения. Об этом сообщил глава Минфина Антон Силуанов.

Все «незащищенные» статьи расходов будут оптимизированы на десять процентов. Отечественные программы по вооружению будут также сокращены – на пять процентов.

Помимо этого, в следующем году не планируется проводить индексацию заработной платы чиновников.

Такие меры призваны уравновесить государственный бюджет, сократив ассигнования на 927 миллиардов рублей в 2020, 970 миллиардов в 2022 и примерно 900 миллиардов в 2023 году.