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Минфин решил не индексировать зарплаты чиновников в 2021 году

Анна Берестовая
01:03 17.09.2020
Также правительство планирует снизить затраты на проекты в сфере вооружения.
Минфин решил не индексировать зарплаты чиновников в 2021 году
© Фото: pixabay.com

В правительстве официально одобрили проект бюджета, предполагающий снижение расходов на зарплаты чиновников и программы в области вооружения. Об этом сообщил глава Минфина Антон Силуанов.

Все «незащищенные» статьи расходов будут оптимизированы на десять процентов. Отечественные программы по вооружению будут также сокращены – на пять процентов.

Помимо этого, в следующем году не планируется проводить индексацию заработной платы чиновников.

Такие меры призваны уравновесить государственный бюджет, сократив ассигнования на 927 миллиардов рублей в 2020, 970 миллиардов в 2022 и примерно 900 миллиардов в 2023 году.

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