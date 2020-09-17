Названы опасные при похудении продукты

Стремясь сбросить лишние килограммы, люди чаще всего забывают проследить за таким важным фактором, как инсулинемический индекс. Об этом рассказал врач-диетолог, доктор медицинских наук Алексей Ковальков.

Постоянно поддерживающийся высоким уровень инсулина в крови способствует лишь набору веса, а высокая инсулинорезистентность может стать началом развития диабета.

Эксперт объяснил, что некоторые продукты ведут к нежелательному повышению уровня инсулина.

«Белковые продукты (особенно молочные и бобовые) тоже провоцируют подъем инсулина!», - написал он в своем аккаунте в Instagram.

Ковальков добавил, что не влияет на усиление выброса этого гормона богатая жирами пища, такая как арахис, бекон, сыр и сливочное и оливковое масло.