Названы опасные при похудении продукты
Некоторые продукты стимулируют усиленный выброс инсулина.
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Стремясь сбросить лишние килограммы, люди чаще всего забывают проследить за таким важным фактором, как инсулинемический индекс. Об этом рассказал врач-диетолог, доктор медицинских наук Алексей Ковальков.
Постоянно поддерживающийся высоким уровень инсулина в крови способствует лишь набору веса, а высокая инсулинорезистентность может стать началом развития диабета.
Эксперт объяснил, что некоторые продукты ведут к нежелательному повышению уровня инсулина.
«Белковые продукты (особенно молочные и бобовые) тоже провоцируют подъем инсулина!», - написал он в своем аккаунте в Instagram.
Ковальков добавил, что не влияет на усиление выброса этого гормона богатая жирами пища, такая как арахис, бекон, сыр и сливочное и оливковое масло.