В стране и мире Задержан директор центра подготовки сборных команд РФ Кравцов Валентина Пескова Руководителя центра Александра Кравцова подозревают в хищениях денежных средства в особо крупном размере. © Фото: Konstantin Kokoshkin, Globallookpress В Москве задержали директора центра подготовки сборных команд России Александра Кравцова. Об этом сообщила член московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева. Как стало известно, спортивный руководитель подозревается в хищении денежных средств в особо крупном размере. «Александр Кравцов задержан по уголовному делу по статье 160 УК РФ "Присвоение или растрата в особо крупном размере"», - цитирует Меркачеву РИА Новости. В случае подтверждения участия Кравцова в преступлении ему может грозить до десяти лет лишения свободы. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует