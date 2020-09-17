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Адвокат Жорин заявил, что Легкоступову перед смертью могли избить

Кирилл Васин
11:11 17.09.2020
По мнению правозащитника, следует дождаться окончательных результатов судебно-медицинской экспертизы.
Адвокат Жорин заявил, что Легкоступову перед смертью могли избить
© Фото: Антон Денисов, РИА Новости

Адвокат Сергей Жорин, защищающий интересы Анетты Бриль, дочери Валентины Легкоступовой, считает, что характер обнаруженных у певицы травм указывает на возможное избиение.

«Характер травм показывает, что перед смертью она была жестоко избита, поскольку обнаружены ушибы, гематомы в нескольких местах на голове, теле, конечностях», - сказал Жорин.

Однако, по его мнению, следует дождаться окончательных результатов судебно-медицинской экспертизы. Также адвокат прокомментировал слова мужа певицы Юрия Фирсова, который заявил, что Легкоступова упала в ванной.

«По характеру травм видно, что здесь нужно было на протяжении недели падать каждый день, а может быть несколько раз в день, чтобы получить такие травмы», - приводит «360» слова Жорина.

Ранее дочь Легкоступовой раскрыла результаты вскрытия певицы. По словам Анетты Бриль, причиной смерти матери стала черепно-мозговая травма и ушиб головного мозга тяжелой степени.

Валентина Легкоступова, запомнившаяся россиянам по исполнению песни «Ягода-малина», скончалась 14 августа на 55-м году жизни.

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