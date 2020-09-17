Момент поджога в красноярской клинике попал на видео
Как рассказали в Главном следственном управлении СК РФ по региону, среди погибших поджигателя нет.
© Видео: СК РФ © Фото: СК РФ
Следователи установили, что причиной пожара в красноярской наркологической частной клинике «Чистый город» стал поджог. Соответствующую видеозапись с камер наблюдения выложили в Сеть.
На кадрах, опубликованных на официальном YouTube-канале СК РФ, видно, как один из пациентов устраивает поджог в палате. Горение распространяется за короткий срок.
Как рассказали в Главном следственном управлении СК РФ по региону, среди погибших поджигателя нет. В данный момент устанавливается его личность.
Трагедия в красноярской клинике унесла жизни четырех человек. Их личности пока установить не удалось из-за сильных повреждений и того факта, что многие пациенты находились в учреждении на условиях анонимности.