В СК назвали поджог причиной возгорания в красноярской клинике

Причиной пожара в частной наркологической клинике «Чистый город» в Красноярске стал поджог. Об этом сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по региону.

В рамках расследования уголовного дела задержана директор клиники. Следователи в ходе просмотра изъятого с камер внутреннего наблюдения видео установили, что один из пациентов поджег предметы интерьера, после чего произошло быстрое распространение огня.

Отмечается, что среди погибших поджигателя нет. В данные момент устанавливается его личность. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

В результате трагедии, которая произошла в столице края минувшей ночью, погибли четыре человека из числа пациентов. Установить их личности пока не представляется возможным, многие находились на лечении в учреждении на условиях анонимности.