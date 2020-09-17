В Москве подтверждено 730 новых случаев COVID-19

В Москве зафиксировано наибольшее количество новых случаев заболевания коронавирусом - инфекция COVID-19 подтверждена у 730 человек.

«33,7% среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 31,4% - от 46 до 65 лет, 14,6% - от 66 до 79 лет, еще 6,4% - старше 80 лет. Также 13,9% среди заболевших - дети», - сообщили в столичном оперативном штабе по контролю за ситуацией.

Все новые пациенты, а также близко контактировавшие с ними граждане уже помещены под медицинское наблюдение.

В штабе также отметили, что среднесуточный темп прироста новых случаев за две календарные недели составил 0,26%. На втором месте по количеству новых заболевших оказался Санкт-Петербург, где зарегистрировали 211 пациентов, на третьем месте - Московская область со 177 новыми заразившимися инфекцией коронавируса.