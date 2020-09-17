Мэра Харькова в тяжелом состоянии из-за COVID-19 доставили в клинику в Берлине

Мэр Харькова Геннадий Кернес в тяжелом состоянии из-за коронавируса доставлен в берлинскую клинику Шаритэ.

О госпитализации градоначальника сообщил его друг, бизнесмен Павел Фукс. В своем паблике Фукс выложил видео, на котором предположительно перевозят Кернеса в самолете на специальной медицинской кушетке.

По словам друга мэра Харькова, он находится в сознании, но в тяжелом состоянии. Фукс отметил, что общался с ним по видеосвязи.