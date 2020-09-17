Названа предварительная причина пожара в клинике Красноярска

Причиной пожара в частной наркологической клинике «Чистый город» в Красноярске могло стать короткое замыкание электропроводки.

«Это предварительная причина пожара, и это не значит, что она подтвердится после окончания расследования», - пояснили «Звезде» в региональное представительство МЧС РИА Новости.

В спасательной службе отметили, что расследование занимает обычно около 10 дней, а в случае с такими пожарами - до одного месяца.

Напомним, в результате трагедии, которая произошла в столице края минувшей ночью, погибли четыре человека из числа пациентов. Установить их личности пока не представляется возможным, поскольку многие находились на лечении в учреждении на условиях анонимности.