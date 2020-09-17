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Синоптик рассказал, когда в Москву придет «золотая осень»

Кирилл Васин
10:43 17.09.2020
Также специалист пообещал волну «бабьего лета».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда

Ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус в разговоре со «Звездой» рассказал, когда москвичам ждать «золотой осени» и листопада.

По его словам, период, когда листва начинает желтеть, в столичном регионе местами уже начался. Как только температурный фон будет становиться все ниже, эти процессы будут усиливаться. Особенно понижение температуры, как считает Леус, будет заметно в ночные часы, что скажется на окраске листвы в желтые, оранжевые и красные тона.

«Далее листва отмирает, и начинается период листопада. Учитывая ситуацию, сейчас этот процесс будет неторопливым, и, наверное, листопад в Москве начнется в более поздние сроки, чем обычно. Сейчас нас ждут несколько дней достаточно холодной погоды, когда температура будет около нормы или даже чуть ниже», - рассказал Леус.

По его словам, особенно это будет заметно в конце недели - в пятницу, субботу и воскресенье. Потом, однако, специалист пообещал приход в столицу волны «бабьего лета».

«Потом, по предварительным прогнозам, нас ждет волна “бабьего лета” в середине третьей декады сентября, с 21-22 числа и практически до конца месяца», - отметил Леус.

Синоптик считает, что резкого прихода листопада, когда, к примеру, листья опадают даже за одну ночь, в этом году не предвидится. Леус полагает, что все будет медленно и плавно.

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