Жена Петросяна объяснила, почему скрывала беременность

Супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова опровергла слухи о том, что они с мужем воспользовались услугами суррогатной матери для того, чтобы стать родителями. Сомнения в том, что Татьяна родила юмористу сына сама, возникли после того, как не нашлось ни одной фотографии, на которой было бы заметно ее «интересное положение».

После того как вчера, в день своего 75-летия, Евгений Петросян опубликовал в Instagram фото со своим маленьким сыном, факт рождения которого до этого не был подтвержден фотографически, Татьяна дала объяснения подписчикам, почему они с мужем решили сделать именно так.

«Шифровка - мое второе имя. Я считаю, что в такой период женщина и ее семья должны находиться в тишине», - написала 31-летняя жена сатирика в соцсети.

Татьяна пояснила, что после двух лет «травли» она не рискнула сразу афишировать свою беременность, а на своей странице публиковала только старые фотографии, где она еще не была в положении. А сообщениям прессы о том, что она якобы родила ребенка не сама, а с помощью суррогатного материнства, призвала не верить.

«Я слишком молода, чтобы пользоваться теми услугами, о которых вы говорите», - объяснила новоиспеченная мама.

Евгений Петросян накануне также сообщил, что назвал сына Ваганом, в честь своего отца. Со своей предыдущей супругой юморист развелся в 2018 году после 33 лет брака.