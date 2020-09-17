В Германию прибыло судно для работ на «Северном потоке - 2»

В немецкий порт Мукран, являющийся логистической базой «Северного потока - 2», прибыло российское судно «Иван Сидоренко», которое планируется использовать для подачи труб на проекте.

«Иван Сидоренко» прибыл в Мукран утром 17 сентября. В порту уже находится трубоукладчик «Академик Черский», который, скорее всего, будут использовать для достройки «Северного потока - 2». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные портала Marine Traffic.

Ранее издание Die Zeit сообщило, что правительство Германии предложило США сделку за отказ от санкций по «Северному потоку - 2»: в обмен на вложение ФРГ миллиарда евро в строительство в стране двух терминалов по приему американского сжиженного природного газа Штаты должны забыть про санкции.