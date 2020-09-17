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Названы самые популярные в Москве имена новорожденных

Анна Берестовая
00:38 17.09.2020
Значительным спросом в столице пользовались дневнеславянские и греческие имена.
Названы самые популярные в Москве имена новорожденных
© Фото: pixabay.com

Самым популярным мужским именем для новорожденных в Москве летом 2020 года стало имя Александр, которым были названы 722 ребенка. Больше всего девочек, а именно, 822, в столице получили имя София.

Такую информацию сообщили в пресс-релизе городского управления ЗАГС.

Далее по популярности для мальчиков в списке детских имен следуют Михаил, Максим, Артем, Лев, Марк, Дмитрий, Иван, Матвей и Даниил. Новорожденных девочек наиболее часто называли Мария, Анна, Виктория, Алиса, Полина, Ева, Елизавета, Анастасия и Александра.

Жители столицы особенно часто обращались к древнеславянским и греческим именам. Среди женских имен выделились, к примеру, такие имена, как Злата (65) и Афина (21). Для мальчиков родители выбирали имена Макар (111) и Платон (102). Об этом пишет МОСЛЕНТА.

Московские новорожденные получали и необычные имена. Так, этим летом в городе на свет появились Муза, Ария, Династия, Данте, Июлиан и Космос.

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