Участникам испытаний российской вакцины от COVID-19 дали рекомендации

Участники испытаний российской вакцины от коронавируса «Спутник V», разработанной НИЦ имени Гамалеи совместно с Минобороны, получили рекомендации.

В частности, в период проведения исследования не рекомендовали беременеть или кормить ребенка грудью, быть донором яйцеклетки еще три месяца после получения вакцины. Мужчинам также рекомендовано воздержаться от зачатия.

За три дня до вакцинации запрещено употреблять алкоголь вообще, а во время исследования – употреблять чрезмерно. Если доброволец курит, ему рекомендовали выкуривать не более 10 сигарет в день. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на протокол клинического испытания.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко рассказал о пострегистрационных испытаниях российской вакцины от COVID-19. По его словам, прививки получили более 300 участников испытаний, у некоторых из них отмечаются небольшие прогнозируемые осложнения, описанные в инструкции к вакцине.