Избранный на днях новым председателем правящей Либерально-демократической партии Есихидэ Суга стал премьер-министром Японии.

За Сугу проголосовало большинство депутатов нижней палаты парламента, которая имеет решающее слово по данному вопросу. При этом, большинство членов верхней палаты также поддержали его кандидатуру. Об этом сообщает газета The Yomiuri Shimbun.

В скором времени новый премьер объявит состав своего правительства. Ожидается, что большинство постов сохранят члены правительства его преемника Синдзо Абэ.

Суга давно в политике - ему 71 год. Анонсируя свою программу, он пообещал продолжить курс ушедшего в отставку Абэ.