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В РФ предложили отменить комиссию при досрочном возврате кредита

Кирилл Васин
08:19 16.09.2020
В качестве мотивировки выступили обращения предпринимателей, которые часто хотят погасить кредит досрочно.
В РФ предложили отменить комиссию при досрочном возврате кредита
© Фото: Adrian C. Nitu. imagebroker.com, Globallookpress

В России предложили отменить банковскую комиссию при досрочном возврате кредита. Соответствующее письмо на имя председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной направил уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов.

Титов отметил, что к такому шагу его побудили обращения предпринимателей, которые часто хотят погасить кредит досрочно для экономии на процентах, но сталкиваются с препятствием в виде комиссии.

«Буду признателен за рассмотрение возможности инициирования рекомендаций банкам на период до 1 июля 2021 года об отказе от требования взимания комиссий за досрочное погашение кредитов», - приводит ТАСС текст письма Титова.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что банки аннулировали около 15 тысяч заявлений россиян на кредитные каникулы. Заемщики в течение 120 дней не подтвердили свое право на льготы.

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