СМИ: США испытывают истребитель нового поколения

По сообщениям СМИ, в США работают над созданием истребителя нового поколения, уже проведен первый испытательный полет.

Как рассказал представитель службы ВВС США по закупкам Уилл Ропер, разработка «шокирует оборонное сообщество» страны, которые ожидало испытаний нового самолета не ранее, чем через несколько лет.

«Мы уже построили и провели полномасштабный демонстрационный полет в реальности», - заявил Ропер в интервью американскому изданию Defense News.

Технические подробности и характеристики новинки остаются засекреченными, но Ропер отметил, что самолет является частью целой системы, в которую также входят дроны, беспилотники и космические средства. Дата запуска в серийное производство также не называется.