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Премию «За выдающийся вклад в военную медицину» за 2020 год вручили военным врачам

Кирилл Васин
07:02 16.09.2020
Ежегодную премию учредили в 2014 году при поддержке министра обороны Сергея Шойгу.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В Москве чествовали военных врачей. Тех, кто спасает жизни, порой рискуя собственными. В зале Общественной палаты лучшим из них вручили государственные награды и премию «За выдающийся вклад в военную медицину».

Среди номинантов - медики, вылечившие тысячи людей от коронавируса. В сложных условиях пандемии они оказывали помощь и военным, и гражданским в больницах и полевых госпиталях.

К сожалению, домой вернулись не все. На сцену выходили и жены погибших медиков, чтобы за них получить высокую награду за самоотверженный труд и мужество при выполнении долга.

Как рассказал начальник отделения гнойной хирургии 3 ЦВКГ им. А. А. Вишневского Минобороны России Андрей Кисленко, поступали больные в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, но потерь было крайне мало. Помощь оказывалась в полной мере. 

«Есть отдельные технологии, которые разработали в последние несколько лет, и их внедрение позволило сократить затраты на лечение и получить хорошие результаты. Мы выполнили все, чтобы сократить потери и избежать чудовищных осложнений, которые случились в других странах», - сказал Кисленко.

Ежегодную премию учредили в 2014 году при поддержке министра обороны Сергея Шойгу.

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