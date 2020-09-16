В стране и мире В РФ предложили ограничить продажу алкоголя в новогодние праздники Кирилл Васин Предложение мотивировано высокой смертностью из-за алкогольного отравления в праздничные дни. © Фото: Komsomolskaya Pravda Global Look Press В РФ предложили ограничить продажу алкоголя в новогодние праздники. Соответствующее письмо на имя министра здравоохранения России Михаила Мурашко направил член Общественной палаты и руководитель федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев. В письме Хамзаев заявил, что в новогодние праздники смертность из-за отравления алкоголем увеличивается в среднем почти в два раза. Этим и мотивировано его предложение об ограничении продажи. «Прошу вас совместно с региональными властями рассмотреть возможность ограничить время продажи алкогольных напитков в новогодние праздники четырьмя часами в день (с 14.00 до 18.00)», - передает RT текст письма Хамзаева. Ранее в Общественной палате предложили запретить продажу алкоголя вне специализированных магазинов. Письмо с инициативой направили премьер-министру Михаилу Мишустину. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует