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Названы пять важных изменений в ПДД

Кирилл Васин
06:38 16.09.2020
В частности, в них входят правила управления электросамокатами.
Названы пять важных изменений в ПДД
© Фото: Михаил Воскресенский РИА Новости

Минтранс подготовил проект поправок к ПДД. Издание «За рулем» проанализировало документ и выделило пять наиболее важных, по их мнению, изменений в правилах.

На первое место поставили запрет остановки и стоянки на так называемых островках безопасности. Он был принят из-за частых случаев наезда на припаркованные там автомобили.

На втором месте оказались новые требования к тонировке: лимит на пропускаемость света лобовым стеклом предложено скорректировать с 75 процентов до 70.

Третьим пунктом идет разрешение иметь в автомобиле любые аптечки, огнетушители и знаки аварийной остановки, а не только предусмотренные ГОСТом 2001 года.

На четвертом – новые правила управления электросамокатами, сегвеями, моноколесами, скейтбордами и подобными средствами передвижения. На них предложено запретить разгоняться быстрее 20 км/ч, а также управлять данными средствами передвижения в нетрезвом виде.

Последний пункт касается управления детьми подобными средствами. Детям до 7 лет хотят разрешить управлять ими в пределах пешеходных зон, на тротуарах только в сопровождении взрослых. Более старшие смогут делать это самостоятельно, пишет «За рулем».

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