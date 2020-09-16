В стране и мире В Геленджике введен график подачи воды из-за засухи Кирилл Васин Из-за засухи высохло местное водохранилище. © Фото: pixabay.com Геленджик столкнулся с сильной засухой. В городе нехватка воды - введены жесткие ограничения. Из-за засухи высохло местное водохранилище. Как говорят специалисты, причина тому - длительное отсутствие дождей, которые являются источником пополнения озера Церковное. Сейчас воду подают по графику - ровно по полтора часа в сутки. Жителей призывают расходовать ее максимально экономно. Как передает портал «Кубань 24», для решения проблемы разрабатывается проект строительства нового водозабора. По данным издания, его должны разместить у села Пшада. Источник должен обеспечить водой весь Геленджик. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует