Паломники-хасиды застряли на границе Украины с Белоруссией

Несколько тысяч хасидов из Израиля, отправившихся в ежегодное паломничество в Умань, застряли на границе Белоруссии и Украины.

Пунктом назначения паломников является могила особо почитаемого раввина Нахмана. Увидеть ее хотя бы раз в жизни - обязанность каждого последователя религиозного учения, однако в этом году из-за карантина Киев закрыл границы.

На пути хасидов украинские силовики выставили кордон из спецназа и перегородили дорогу грузовиками. Также привлечена военная авиация. При этом, еще в августе президент Украины Зеленский гарантировал паломникам защиту.

Теперь на нейтральной полосе между Белоруссией и Украиной разбит палаточный лагерь. Хасиды заняли всю проезжую часть и уходить не собираются.

«Наша жизнь - это раби Нахман... Мы не пойдем ни в Белоруссию, никуда! Мы тут беженцы. Тут есть маленькие дети, женщины, старики. У них нет ни еды, ни воды, ничего! Израиль нам не помогает и только наоборот пытается закрыть Украину. Нам нужно пройти, и мы не отстанем никогда. Мы тут останемся», - заявил паломник Бени Байнерман.

Ранее сообщалось о нахождении на границе 700 человек, однако сейчас число ожидающих значительно выросло. Об этом сообщает ВВC .

Израильские власти уже обратились к Киеву с просьбой решить проблему. И решать ее придется быстро - в ближайшие дни на Украине ожидают прибытия еще около трех тысяч паломников.