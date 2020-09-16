Школьный автобус столкнулся с поездом в Новой Зеландии

Школьный автобус, направлявшийся в учебное заведение, столкнулся с поездом в Новой Зеландии. В результате аварии 40 человек пострадали. Водитель автобуса скончалась.

Инцидент произошел в Банниторпе, на железнодорожном переезде. Женщина, находившаяся за рулем автобуса, везшего детей в среднюю школу Фейлдинг, не заметила приближения поезда. Об этом сообщает New Zealand Herald.

Шестеро из пострадавших школьников были госпитализированы в больницу с травмами, доходящими до средней степени тяжести. Остальные дети получили лишь незначительные повреждения.