Российские школьники выиграли три золотые медали на международной олимпиаде по экономике

Российские школьники показали себя одними из сильнейших в экономике, завоевав три золотых медали на международной олимпиаде. В этом году конкурс проходил удаленно в онлайн-режиме.

Всего на счету сборной России оказались пять наград, что позволило взять третье место в командном зачете. Победителями стали трое одиннадцатиклассников из Москвы.

В 2020 году в рамках Олимпиады соревновались учащиеся из 29 стран мира. Все задания были разделены на три секции: экономика, финансовая грамотность, бизнес. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента образования и науки.

Абсолютным победителем и обладателем золотой медали стал москвич Александр Луценко. Лидер рассказал «Звезде», что помогло ему завоевать победу.

«Задания по экономической теории затрагивали такие темы как криптовалюты, международная экономика, было много заданий про пандемию. Во время подготовки мы затрагивали так или иначе похожие сюжеты, что в итоге помогло справиться с заданиями», - объяснил Луценко.

Российских школьников к олимпиаде готовили преподаватели из МГУ имени М.В. Ломоносова.