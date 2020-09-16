Деревянный парусник XVII века обнаружили на дне Финского залива

На дне Балтийского моря в устье Финского залива археологи обнаружили затонувший корабль XVII века в отлично сохранившемся состоянии.

Судно, являющееся голландским парусником, лежит на глубине 85 метров под водой. Для самих исследователей такая находка оказалась неожиданностью. Изначально специалисты искали корабли времен Первой и Второй мировых войн, и были сильно удивлены, обнаружив более древний корабль. Соответствующую информацию сообщают «Fox News».

Деревянный флейт, сотни лет находившийся на дне, отлично сохранился благодаря низкой температуре и абсолютной темноте на этой глубине.