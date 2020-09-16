В стране и мире Правительство Японии ушло в отставку в полном составе Анна Берестовая В среду в стране будут проведены выборы нового премьер-министра. © Фото: Ilya Galakhov, Global Look Press В Японии правительство в полном составе официально ушло в отставку, передав соответствующие заявления также собирающемуся покинуть свой пост главе кабмина Синдзо Абэ. Уход министров обусловлен отставкой премьера, о которой он объявил ранее, объяснив такое решение обострением хронической болезни. Японский парламент 16 сентября проведет голосование для выбора нового премьер-министра, который назначит глав министерств. Заместитель премьера государства, а также несколько министров, в соответствии с уже имеющейся информацией, сохранят свои посты. Об этом пишет агентство Киодо. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует