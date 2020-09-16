Правительство Японии ушло в отставку в полном составе
В среду в стране будут проведены выборы нового премьер-министра.
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В Японии правительство в полном составе официально ушло в отставку, передав соответствующие заявления также собирающемуся покинуть свой пост главе кабмина Синдзо Абэ.
Уход министров обусловлен отставкой премьера, о которой он объявил ранее, объяснив такое решение обострением хронической болезни.
Японский парламент 16 сентября проведет голосование для выбора нового премьер-министра, который назначит глав министерств.
Заместитель премьера государства, а также несколько министров, в соответствии с уже имеющейся информацией, сохранят свои посты. Об этом пишет агентство Киодо.