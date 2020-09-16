Белые поля посреди пустыни: как добывают соль в сирийской Пальмире

Белые поля посреди пустыни - это не неожиданно выпавший снег, а целые гектары пищевой соли. Она здесь прямо под ногами, а точнее, под землей - огромное соляное озеро. Воду выкачивают в специальные резервуары. За 2 недели сирийское солнце выпаривает всю влагу, и остается только собрать минерал.

Добывают соль неподалеку от Пальмиры. Рано утром, пока солнце еще не так высоко и столбик термометра не перевалил за +40, минерал собирают и привозят на фабрику по переработке.

Трудятся на предприятии и дети, каждый старается заработать для своей семьи. Работают не более нескольких часов в день, да и взрослые выдерживают немногим больше.

«Работа очень тяжелая. Человек не выдерживает более пяти часов под палящим солнцем. Каждый мешок с солью весит около 80 килограммов. Это очень тяжелый труд», - объясняет инженер предприятия по производству соли Абу аль-Салем.

Несмотря на это, за работой выстраиваются в очередь. Это чуть ли не единственное действующее предприятие в округе. Производство почти кустарное. Соль добывают и обрабатывают дедовским способом.

Тем не менее, продукт получается высшего качества, пальмирская соль еще до войны славилась на всю Сирию.

«Когда сюда пришли боевики, производство остановилось. Мы были вынуждены уехать в Хомс. Но как только наступил мир, мы вернулись и сразу же снова начали работать», - говорит директор предприятия Набир Фарзат.

Пальмира - известная на весь мир жемчужина античной культуры - сильно пострадала во время войны. Большинство из 80 тысяч жителей бежали или были убиты боевиками. Многие оказались в печально известном лагере Аль-Рукбан.

«Я и моя семья около полутора лет провели в лагере Рукбан. Скажу вам, это было ужасно. Практически не было еды и очень мало воды. Как только Пальмиру освободили, мы приложили все усилия, чтобы вырваться из лагеря и вернуться домой. К счастью, нам это удалось. Теперь вот нашел работу на этом предприятии, а мои дети пошли в школу», - рассказывает местный житель Мухаммед Абдул Хамид.

Сейчас в Пальмире наберется едва ли тысяча человек, но люди продолжают возвращаться в родные дома. Экономика понемногу восстанавливается, и у жителей есть надежда, что в их мирный город вновь будут приезжать туристы со всего мира.