Пьяная мать с коляской попыталась покорить трамплин в скейтпарке: видео

В Тульской области в городе Ефремов посетители скейтпарка стали свидетелями вопиющего случая.

Женщина, по сообщениям очевидцев находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, попыталась показать навыки в экстремальном спорте, забегая на трамплин с детской коляской.

В коляске, несколько раз упавшей на землю, находился маленький ребенок.

На кадрах видно, как младенец, возможно получивший травмы в ходе случившего, рыдает на руках у матери после ее неудачного трюка.

Пользователи Сети, куда был выложен ролик, были крайне возмущены увиденным и предложили автору видео отправить его в органы опеки.