Пьяная мать с коляской попыталась покорить трамплин в скейтпарке: видео
Женщина неоднократно уронила коляску с ребенком внутри.
© Видео: Тула online, Вконтакте © Фото: tula1 online, Вконтакте
В Тульской области в городе Ефремов посетители скейтпарка стали свидетелями вопиющего случая.
Женщина, по сообщениям очевидцев находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, попыталась показать навыки в экстремальном спорте, забегая на трамплин с детской коляской.
В коляске, несколько раз упавшей на землю, находился маленький ребенок.
На кадрах видно, как младенец, возможно получивший травмы в ходе случившего, рыдает на руках у матери после ее неудачного трюка.
Пользователи Сети, куда был выложен ролик, были крайне возмущены увиденным и предложили автору видео отправить его в органы опеки.