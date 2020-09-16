В США выбрали лучший сериал года

Ассоциация телевизионных критиков США назвала сериал «Хранители» лучшим. Телешоу признали «Сериалом года», «Выдающимся телефильмом или минисериалом» и «Выдающимся новым сериалом». А исполнившая роль Анджелы Абар актриса Реджина Кинг была отмечена в номинации «Личные достижения в драме».

Многосерийная картина «Наследники» победила в категории «Выдающийся драматический сериал». «Выдающимся комедийным сериалом» критики признали ситком Schitt's Creek, а сыгравшая в нем Кэтрин О’Хара была отмечена наградой «Личные достижения в комедии».

«Хранители» - это продолжение одноименной серии комиксов 1987 года, Алана Мура и Дейва Гиббонса. Премьера сериала состоялась 20 октября 2019 года.