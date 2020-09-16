СМИ: Минфин предлагает повысить акцизы на сигареты в 2021 году
Для компенсации бюджетных средств, ушедших на дополнительные расходы в связи с пандемией COVID-19, акцизы на табачную продукцию и электронные и обычные сигареты предложили повысить на 20%.
Такой проект, предусматривающий ряд поправок в Налоговый кодекс России, подготовили в Минфине.
Увеличение ставок акциза планируется произвести в 2021 году. В скором времени данная инициатива будет рассмотрена на заседании кабинета министров РФ.
В последующие годы ставка акциза, как предполагается Министерством финансов, будет вновь проходить лишь через стандартную индексацию, соизмеримую с уровнем инфляции в государстве. Такую информацию предоставляет РБК.
Ранее, 1 января текущего года, ставка табачного акциза уже была повышена на 4%, поднявшись до 1 966 рублей за 1 000 штук без учета расчетной стоимости.