СМИ: Минфин предлагает повысить акцизы на сигареты в 2021 году

Для компенсации бюджетных средств, ушедших на дополнительные расходы в связи с пандемией COVID-19, акцизы на табачную продукцию и электронные и обычные сигареты предложили повысить на 20%.

Такой проект, предусматривающий ряд поправок в Налоговый кодекс России, подготовили в Минфине.

Увеличение ставок акциза планируется произвести в 2021 году. В скором времени данная инициатива будет рассмотрена на заседании кабинета министров РФ.

В последующие годы ставка акциза, как предполагается Министерством финансов, будет вновь проходить лишь через стандартную индексацию, соизмеримую с уровнем инфляции в государстве. Такую информацию предоставляет РБК.

Ранее, 1 января текущего года, ставка табачного акциза уже была повышена на 4%, поднявшись до 1 966 рублей за 1 000 штук без учета расчетной стоимости.