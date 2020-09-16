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Дженнифер Энистон и Брэд Питт воссоединились на экране впервые за 19 лет

Лина Давыдова
02:42 16.09.2020
В последний раз экс-супруги снимались вместе в эпизоде сериала «Друзья». Тогда еще Энистон и Питт были женаты.
Дженнифер Энистон и Брэд Питт воссоединились на экране впервые за 19 лет
© Фото: Li Ying Xinhua, Globallookpress

Актеры Дженифер Энистон и Брэд Питт воссоединились, чтобы поучаствовать в совместном проекте.

Впервые почти за 20 лет бывшие супруги поработали вместе - они приняли участие в живых чтениях комедии 1982 года «Быстрые перемены в школе Риджмонт-Хай».

Чтения проходили в рамках благотворительного онлайн-проекта, а все вырученные средства будут отправлены пострадавшим в результате пандемии COVID-19. В проекте также задействованы Джулия Робертс, Шон Пенн, Мэтью Макконахи, Морган Фримен, Джон Ледженд, Шайа Лабаф и другие знаменитости.

Энистон и Питт были женаты с 2000 по 2005 год. В последний раз они вместе снимались в эпизоде сериала «Друзья».

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