Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Маткапитал предложили пустить на ремонт жилья

Анна Берестовая
01:58 16.09.2020
Инициативу уже готовы поддержать в российском парламенте.
Маткапитал предложили пустить на ремонт жилья
© Фото: Alexei Moschenkov, Russian Look, Globallookpress

Общероссийский Народный Фронт планирует в ближайшем будущем выступить перед правительством с инициативой расширения списка целей, на которые можно расходовать средства маткапитала. Предложение станет частью проекта «Прямая линия. Продолжение».

Представители ОНФ считают, что материнский капитал можно позволить тратить на ремонт жилья для семьи. Поддержку данной идеи, изначально поступившей от российского «Союза матерей», готовы обеспечить все фракции Федерального Собрания и комитет Госдумы по жилищной политике и ЖКХ.

Руководитель департамента приоритетных проектов и стратегических инициатив ОНФ, член Общественной палаты Юлия Зимова рассказала «Известиям», что такое предложение получило наибольший отклик от населения при проведении тематического исследования Общественной палатой.

В настоящее время сумма материнского капитала составляет 466,6 тысяч рублей за первенца и 150 тысяч рублей за второго ребенка. Одно из направлений траты маткапитала подразумевает возможность приобрести на полученные средства жилье, построить новый дом или расходовать их на ипотеку.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.