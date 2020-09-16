Маткапитал предложили пустить на ремонт жилья

Общероссийский Народный Фронт планирует в ближайшем будущем выступить перед правительством с инициативой расширения списка целей, на которые можно расходовать средства маткапитала. Предложение станет частью проекта «Прямая линия. Продолжение».

Представители ОНФ считают, что материнский капитал можно позволить тратить на ремонт жилья для семьи. Поддержку данной идеи, изначально поступившей от российского «Союза матерей», готовы обеспечить все фракции Федерального Собрания и комитет Госдумы по жилищной политике и ЖКХ.

Руководитель департамента приоритетных проектов и стратегических инициатив ОНФ, член Общественной палаты Юлия Зимова рассказала «Известиям», что такое предложение получило наибольший отклик от населения при проведении тематического исследования Общественной палатой.

В настоящее время сумма материнского капитала составляет 466,6 тысяч рублей за первенца и 150 тысяч рублей за второго ребенка. Одно из направлений траты маткапитала подразумевает возможность приобрести на полученные средства жилье, построить новый дом или расходовать их на ипотеку.