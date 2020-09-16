В Сирии террористы обстреляли населенный пункт в провинции Алеппо

За последние сутки в Сирийской Арабской Республике боевики «Джебхат ан-Нусры*» провели обстрел одного населенного пункта в провинции Алеппо.

«Зафиксирован один обстрел населенного пункта Эрназ в провинции Алеппо», - сообщил заместитель руководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии, контр-адмирал Александр Гринкевич.

В то же время обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, зарегистрировано не было.

Помимо этого, Гринкевич добавил, что российская военная полиция продолжила патрулирование в районе Мембидж провинции Алеппо - из Аджами по двум маршрутам в направлении Мембидж - Авшария.







*Запрещенная на территории России террористическая организация