В Сирии террористы обстреляли населенный пункт в провинции Алеппо
Российская военная полиция продолжила патрулирование из Аджами по двум маршрутам в направлении Мембидж - Авшария.
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За последние сутки в Сирийской Арабской Республике боевики «Джебхат ан-Нусры*» провели обстрел одного населенного пункта в провинции Алеппо.
«Зафиксирован один обстрел населенного пункта Эрназ в провинции Алеппо», - сообщил заместитель руководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии, контр-адмирал Александр Гринкевич.
В то же время обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, зарегистрировано не было.
Помимо этого, Гринкевич добавил, что российская военная полиция продолжила патрулирование в районе Мембидж провинции Алеппо - из Аджами по двум маршрутам в направлении Мембидж - Авшария.
*Запрещенная на территории России террористическая организация