В стране и мире Два российских ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полет над Балтийским морем Светлана Головина На отдельных этапах маршрута самолеты сопровождали российские Су-35, а также истребители Дании, Италии, Германии, Польши и Швеции. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Над нейтральными водами акватории Балтийского моря два стратегических ракетоносца Ту-160 воздушно-космических сил России выполнили плановый полет в воздушном пространстве. Отмечается, что на отдельных этапах маршрута ракетоносцы сопровождали Су-35 ВКС России, истребители иностранных государств F-16 ВВС Дании, F-22 ВВС Италии и Германии, Миг-29 ВВС Польши, а также Гриппен джаз 39 ВВС Швеции. Продолжительность полета составила более 8 часов. Летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над акваториями Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, а также Тихого океана. Уточняется, что все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует