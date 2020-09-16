Два российских ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полет над Балтийским морем
Над нейтральными водами акватории Балтийского моря два стратегических ракетоносца Ту-160 воздушно-космических сил России выполнили плановый полет в воздушном пространстве.
Отмечается, что на отдельных этапах маршрута ракетоносцы сопровождали Су-35 ВКС России, истребители иностранных государств F-16 ВВС Дании, F-22 ВВС Италии и Германии, Миг-29 ВВС Польши, а также Гриппен джаз 39 ВВС Швеции.
Продолжительность полета составила более 8 часов.
Летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над акваториями Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, а также Тихого океана.
Уточняется, что все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.