Тарзан признался в измене Наташе Королевой

Сергей Глушко, получивший известность под псевдонимом Тарзан, являющийся супругом российской певицы Наташи Королевой, признал факт измены своей жене.

Он подчеркнул, что открыто и официально объявляет о случившемся и не имеет планов отрицать этот инцидент.

«Я не буду говорить, что это был не я или человек похожий на меня», - рассказал Глушко на своей странице в Instagram.

Артист обозначил, что будет нести ответственность за свой поступок перед богом и своей супругой, которая является единственной любимой им женщиной.

Тарзан заявил, что девушки, с которыми он общался, каким-то образом смогли накачать его, вероятно, наркотическими веществами. Он также указал, что они выбрали далеко не самый честный и талантливый способ продвижения своего имени.

Ранее Наташа Королева заявила, что все сообщения прессы о якобы состоявшемся в доме звездной пары ограблении, организованном девушками, с которыми проводил время Тарзан, являются «бредом».