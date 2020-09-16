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Тарзан признался в измене Наташе Королевой

Анна Берестовая
02:24 16.09.2020
Артист указал, что совершил измену, находясь под воздействием возможно наркотических веществ.
Тарзан признался в измене Наташе Королевой
© Фото: Anatoly Lomokhov, Global Look Press

Сергей Глушко, получивший известность под псевдонимом Тарзан, являющийся супругом российской певицы Наташи Королевой, признал факт измены своей жене.

Он подчеркнул, что открыто и официально объявляет о случившемся и не имеет планов отрицать этот инцидент.

«Я не буду говорить, что это был не я или человек похожий на меня», - рассказал Глушко на своей странице в Instagram.

Артист обозначил, что будет нести ответственность за свой поступок перед богом и своей супругой, которая является единственной любимой им женщиной.

Тарзан заявил, что девушки, с которыми он общался, каким-то образом смогли накачать его, вероятно, наркотическими  веществами. Он также указал, что они выбрали далеко не самый честный и талантливый способ продвижения своего имени.

Ранее Наташа Королева заявила, что все сообщения прессы о якобы состоявшемся в доме звездной пары ограблении, организованном девушками, с которыми проводил время Тарзан, являются «бредом».

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