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Николя Саркози назвал Москву одним из лучших городов Европейского континента

Светлана Головина
22:04 16.09.2020
Бывший президент Франции рассказал, что приезжает в российскую столицу несколько раз в год на протяжении многих лет.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: pixabay.com

На международной выставке недвижимости MIPIM в Париже бывший президент Франции Николя Саркози заявил, что Москва превосходит все остальные города мира по способности меняться, сохраняя историческое наследие.

Политик отметил, что приезжает в российскую столицу несколько раз в год на протяжении многих лет.

«Я  поражен тем, как Москва сумела сохранить свое историческое наследие и одновременно стать одним из самых современных городов Европейского континента», - сказал Саркози.

Также он добавил, что его поражает размах продолжающегося строительства новых станций метро российской столицы, пишет ТАСС.

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