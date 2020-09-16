В стране и мире Карета «скорой» опрокинулась после столкновения с легковушкой в Москве Светлана Головина По предварительным данным, в результате аварии пострадал один человек. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Поздно вечером 16 сентября в Москве перевернулась машина скорой помощи из-за столкновения с легковым автомобилем. Уточняется, что ДТП произошло на пересечении улиц 1-й Машиностроительной и Велозаводской около 19.40. На данный момент причины произошедшего выясняются. На месте работают сотрудники правоохранительных органов. По предварительным данным, в результате аварии пострадал один человек. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует