Карета «скорой» опрокинулась после столкновения с легковушкой в Москве
По предварительным данным, в результате аварии пострадал один человек.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Поздно вечером 16 сентября в Москве перевернулась машина скорой помощи из-за столкновения с легковым автомобилем.
Уточняется, что ДТП произошло на пересечении улиц 1-й Машиностроительной и Велозаводской около 19.40.
На данный момент причины произошедшего выясняются. На месте работают сотрудники правоохранительных органов.
По предварительным данным, в результате аварии пострадал один человек.