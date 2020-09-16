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На Украине представили новую порцию компромата на Порошенко

Светлана Головина
Виталий Акиньшин
21:41 16.09.2020
На этот раз опубликованы схемы вывода денег через офф-шоры на счета семьи экс вице-президента Соединенных Штатов Джо Байдена.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Новую порцию компромата на бывшего президента Украины Петра Порошенко представили 16 сентября на пресс-конференции депутата верховной рады Андрея Дергача.

На этот раз опубликованы схемы вывода денег через офф-шоры на счета семьи экс вице-президента Соединенных Штатов Джо Байдена.

Украинский парламентарий сообщил, что Хантер Байден через специально созданную фирму Burisma, выводил на ее счета украинские деньги.

«С ноября 2014 года по октябрь 2015 года проходили платежи и я обратил внимание на странно повторяющиеся суммы, которые счислялись суммой 83 тысячи 333 долларов. С Burisma холдинг перечислялись на счет Rosemont Seneca Boa», - сказал Дергач.

Опубликованы и новые аудиозаписи разговоров якобы Порошенко и Байдена, который состоялся 16 ноября 2016 года, когда в должность президента Соединенных Штатов уже вступил Дональд Трамп.

Уточняется, что на записи экс-президент Украины просит экс вице-президента США помочь ему в продвижении в ЕС темы «безвиза» для украинских граждан.

«Если президент (Трамп - прим.ред.) сможет также поддержать нас не только по поводу Минска, но и безвизового режима – это будет что-то, что мы сможем "продать" украинскому народу», - приводится в записи разговора.

Неудивительно, что очередная партия компромата и обвинения Байдена в коррупционном скандале появилась, когда до президентских выборов в Америке осталось полтора месяца.

Противостояние нарастает, поэтому кандидаты используют любые возможности. На одном из фрагментов записи Порошенко делится с Байденом впечатлениями от разговора с Трампом.

Подробнее смотрите в сюжете корреспондента «Звезды» Виталия Акиньшина.

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