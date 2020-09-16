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Ученые впервые запустили беспилотники на дно гигантской «черной дыры» на Ямале

Светлана Головина
21:15 16.09.2020
Воронки размером с 20-этажный дом образовываются в вечной мерзлоте.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

На полуострове Ямал российские ученые приблизились к разгадке уникального природного явления - карстовых воронок. Для детального осмотра феномена впервые на дно гигантской «черной дыры» были запущены беспилотники.

«Черные дыры» размером с 20-этажный дом образовываются в вечной мерзлоте в разных местах. На данный момент известно о существовании 17 таких воронок.

Благодаря исследованиям специалисты выяснили, что причиной их появления   оказались полости в почве. Постепенно они наполняются газом и в какой-то момент под давлением не менее двенадцати атмосфер происходит взрыв.

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