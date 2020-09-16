В стране и мире Ученые впервые запустили беспилотники на дно гигантской «черной дыры» на Ямале Светлана Головина Воронки размером с 20-этажный дом образовываются в вечной мерзлоте. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» На полуострове Ямал российские ученые приблизились к разгадке уникального природного явления - карстовых воронок. Для детального осмотра феномена впервые на дно гигантской «черной дыры» были запущены беспилотники. «Черные дыры» размером с 20-этажный дом образовываются в вечной мерзлоте в разных местах. На данный момент известно о существовании 17 таких воронок. Благодаря исследованиям специалисты выяснили, что причиной их появления оказались полости в почве. Постепенно они наполняются газом и в какой-то момент под давлением не менее двенадцати атмосфер происходит взрыв. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует