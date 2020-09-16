В стране и мире Грызлов заявил, что Украина не выполняет политический блок Минских соглашений Светлана Головина По его словам, своими действиями Киев продолжает отталкивать от себя Донбасс. © Фото: pixabay.com В среду, 16 сентября, полпред РФ в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов заявил, что Киев не выполняет политический блок Минских соглашений. «Киев не выполняет политический блок Минских соглашений, в результате только продолжает отталкивать от себя Донбасс», - сказал он на заседании контактной группы. По словам Грызлова, для разрешения кризиса решения украинских властей должны быть в правовом поле, должны соответствовать Минским соглашениям. В то же время, этому должны содействовать представители ОБСЕ. Также Грызлов сообщил, что очередная встреча контактной группы запланирована на 30 сентября, где будет рассмотрена ситуация, возникшая в связи с постановлением Верховной рады о назначении местных выборов, пишет РИА Новости. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует