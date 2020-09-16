Грызлов заявил, что Украина не выполняет политический блок Минских соглашений
По его словам, своими действиями Киев продолжает отталкивать от себя Донбасс.
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В среду, 16 сентября, полпред РФ в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов заявил, что Киев не выполняет политический блок Минских соглашений.
«Киев не выполняет политический блок Минских соглашений, в результате только продолжает отталкивать от себя Донбасс», - сказал он на заседании контактной группы.
По словам Грызлова, для разрешения кризиса решения украинских властей должны быть в правовом поле, должны соответствовать Минским соглашениям.
В то же время, этому должны содействовать представители ОБСЕ.
Также Грызлов сообщил, что очередная встреча контактной группы запланирована на 30 сентября, где будет рассмотрена ситуация, возникшая в связи с постановлением Верховной рады о назначении местных выборов, пишет РИА Новости.