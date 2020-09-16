Черноморский флот следит за судами ВМС Великобритании и США, зашедшими в Черное море
Гидрографическое судно «Энтерпрайз» и быстроходное военно-транспортное судно «Юма» зашли в акваторию 16 сентября 2020 года.
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Силы и средства Черноморского флота приступили слежению за действиями военных судов США и Великобритании, зашедших в акваторию Черного моря 16 сентября.
«Приступили к слежению за действиями гидрографического судна "Энтерпрайз" ВМС Великобритании и быстроходного военно-транспортного судна "Юма" ВМС США», - сообщили в Национальном центре управления обороной России.
Накануне, 15 сентября, Черноморский флот приступил к слежению за действиями эсминца УРО (ПРО) «Франклин Рузвельт» ВМС Соединенных Штатов. Эсминец начал переход в северном направлении в Черное море для проведения операций по обеспечению безопасности на море совместно с союзниками по НАТО и партнерами в регионе.