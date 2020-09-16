В стране и мире Черноморский флот следит за судами ВМС Великобритании и США, зашедшими в Черное море Светлана Головина Гидрографическое судно «Энтерпрайз» и быстроходное военно-транспортное судно «Юма» зашли в акваторию 16 сентября 2020 года. © Фото: Минобороны России Силы и средства Черноморского флота приступили слежению за действиями военных судов США и Великобритании, зашедших в акваторию Черного моря 16 сентября. «Приступили к слежению за действиями гидрографического судна "Энтерпрайз" ВМС Великобритании и быстроходного военно-транспортного судна "Юма" ВМС США», - сообщили в Национальном центре управления обороной России. Накануне, 15 сентября, Черноморский флот приступил к слежению за действиями эсминца УРО (ПРО) «Франклин Рузвельт» ВМС Соединенных Штатов. Эсминец начал переход в северном направлении в Черное море для проведения операций по обеспечению безопасности на море совместно с союзниками по НАТО и партнерами в регионе. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует