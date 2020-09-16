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«Военная истерия»: эксперт прокомментировал «истинные причины» потери Крыма, названные ГБР

Светлана Головина
20:22 16.09.2020
По его словам, произошедшее никак не связано с тем, что в стране была слишком слабая армия и недостаток вооружения.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: pixabay.com

Член Совета по межнациональным отношениям при Президенте России Богдан Безпалько в комментарии «Звезде» назвал «истинные причины» потери Крыма, которые сегодня опубликовали на сайте ГБР, истерией на Украине.

По его словам, произошедшее никак не связано с тем, что в стране была слишком слабая армия и недостаток вооружения.

«Они не понимают, что отторжение Крыма и война в Донбассе - это явление обусловленное тем, что сама по себе Украина представляет собой лоскутное одеяло, собранное из разных территорий, которые в свое время принадлежали разным цивилизациям. Именно это обусловливает центробежную тенденцию на Украине. Неужели те люди, которые сидят во Львове и те, сидят в Донецке, зависят от количества военкоматов, танков или самолетов? Конечно, нет», - сказал Безпалько.

Эксперт считает, что ситуация в Донбассе была обусловлена тем, что людей в Донецке считали «недоукраинцами, которых нужно насильно ввести в Украинское национальное государство».

Подобное происходило и в Крыму, где явно не от количества военкоматов зависело то, что деньги не вкладывали в инфраструктуру региона.

«Причины совсем не те, которые указываются ГБР. Если бы было больше военкоматов, солдат или техники было бы больше жертв, а может быть и нет. Это просто элемент военной истерии, который раньше был характерен для Порошенко, а сейчас характерен для ГБР», - заключил Безпалько.

В 2014 году по результатам референдума Крым вошел в состав России. В поддержку данного решения проголосовало большинство жителей республики.

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