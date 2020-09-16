Следователи пока не усматривают криминального характера в смерти Марцинкевича в челябинском СИЗО

Сотрудники СУ СКР по Челябинской области не усматривают криминального характера в смерти Максима Марцинкевича. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Сотрудники регионального следственного управления СК России проводят опрос свидетелей, назначены необходимые исследования. В настоящее время у следствия нет оснований полагать, что смерть заключенного носит криминальный характер», - цитирует «Интерфакс» сообщение СУ СКР.

В пресс-службе также отметили, что следователи установят все причины и обстоятельства, предшествовавшие случившемуся, в ходе проверки. При наличии оснований будет дана оценка действиям или бездействию сотрудников учреждения, где содержался заключенный

Утром в среду в камере СИЗО N ГУФСИН России по Челябинской области было обнаружено тело националиста Максима Марцинкевича, известного по прозвищу «Тесак». Предварительная причина смерти — суицид. ФСИН назначила внутреннюю проверку.

Адвокаты погибшего просят председателя СК РФ Александра Бастрыкина возбудить уголовное дело по факту его гибели.

Марцинкевич был приговорен к 10 годам колонии строгого режима. Он был признан виновным в разбое и хулиганстве. До этого у Марцинкевича уже были три судимости за преступления экстремистской направленности.