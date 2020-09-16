«Полярные сияния станут еще красивее»: эксперт о начале нового цикла солнечной активности

Магнитные поля на поверхности Солнца постоянно дирижируют потоками плазмы и выбрасывают их, некоторые из них долетают до Земли. Все это является огромным комплексом разных процессов, которые влияют на Землю. Это объяснил «Звезде» научный сотрудник астрономического института имени Штернберга Владимир Сурдин, комментируя заявление NASA о начале нового цикла солнечной активности.

«Активность Солнца меняется с периодом примерно в 11 лет. Предыдущие 11 лет закончились в начале нынешнего года. И сейчас Солнце на пике своей активности. Но теперь в ближайшие четыре года активность Солнца будет нарастать и достигнет пика примерно в 2024-2025-м году», - пояснил Владимир Сурдин.

Как успокаивает астроном, ничего страшного в данном явлении нет. Некоторые потоки плазмы, долетая до Земли, врезаются в магнитное поле, вызывая полярные сияния, нарушения радиосвязи и другие иногда не очень приятные события.

«Так что полярные сияния на планете будут еще более красивые и частые. Да и частота нарушений радиосвязи усилится. Однако мы все это уже переживали во все предыдущие 11 лет, и ничего страшного не было. Наверняка, ничего страшного не будет и в будущем, в этом 25-м цикле солнечной активности», - рассказал Владимир Сурдин.

Наиболее серьезную опасность солнечная активность, говорит эксперт, представляет для космонавтов. Однако астрономы всегда внимательно следят за Солнцем и предупреждают заранее МКС о том, что произойдут выбросы плазмы, чтобы космический экипаж успел предпринять меры и тщательно укрыться в своих толстостенных космических кораблях.

По результатам своим наблюдений, специалисты NASA и Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) объявили сегодня о начале нового солнечного 25 цикла.