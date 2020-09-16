Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Лже-ОСАГО: особенности нового вида автомобильного мошенничества

Светлана Головина
19:43 16.09.2020
Сейчас в Сети огромное количество предложений по дистанционному оформлению документа - один только запрос на сайте объявлений выдает больше 25 тысяч результатов.
Лже-ОСАГО: особенности нового вида автомобильного мошенничества
© Фото: Алексей Мальгавко РИА Новости

На фоне пандемии коронавируса и изменений в законе об ОСАГО мошенники активно стали предлагать страховые полисы с огромными скидками, на которые российские автомобилисты активно ведутся.

Евгений Немченко приобрел полис в интернете - без бумажной волокиты, быстро и главное - дешево, однако радость от покупки длилась недолго.

«Через пару дней меня остановили сотрудники ГИБДД, проверили полис - и его не было в базе данных. Выписали штраф», - рассказал он.

После введения поправок в закон об ОСАГО в нюансах формирования суммы, которая высчитывается для каждого водителя индивидуально,  разобраться непросто не только водителям, но и страховым агентам.    

«Идея такая, что те, кто больше лихачит, должны платить больше. Но есть много подводных камней. Страховщики вправе учитывать и иные факторы на размер ущерба. Какие - четко не сказано. Но исключают критерии веры, национальности. Они в зависимости от пола могут предлагать разные тарифы», - пояснил автоэкперт Сергей Радько.

Например, по новому закону об ОСАГО,  представительницы слабого пола считаются более аккуратными водителями, чем мужчины. Однако теперь рассчитать стоимость своего полиса заранее - практически невозможно. До изменений средняя была чуть больше 5000 рублей, сейчас многих ждет сюрприз.

«Различные характеристики самого транспортного средства + характеристики самого автовладельца. Например, семейное положение, пол, возраст. И вторая группа характеристик, которые прямо проименованы в законе - это неоднократные грубые нарушения правил дорожного движения», - уточнил исполнительный директор Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев.

В то же время, страховые компании говорят о том, что прямая связь с базами ГИБДД пока не налажена.

Сейчас в Сети огромное количество предложений по дистанционному оформлению документа - один только запрос на сайте объявлений выдает больше 25 тысяч результатов.

Корреспондент «Звезды» решил пройти по одной из ссылок  - «ОСАГО для постановки на учет в ГИБДД» и цена заманчивая -  всего 800 рублей.

Однако в процессе  разговора 800 рублей  сразу превращаются в 1400. Но все же - очень не дорого, а учитывая, что автомобиль с почти 150-ю лошадиными силами - и вовсе дешево.

Удивляет другое: мошенники не стараются лукавить  - напрямую говорят, что такая автогражданка от ответственности владельца не застрахует.

Подробнее смотрите в сюжете корреспондента «Звезды» Алексея Казанникова.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Картина дня
Картина дня
19:00 В стране и мире
Видео
«Туманные перспективы»: эксперт оценил развитие отношений России и Японии с приходом нового правительства
18:11 В стране и мире
Песков прокомментировал опасения по поводу реализации «Северного потока - 2»
17:16 В стране и мире
Видео
«Газпром» может стать единым оператором газоснабжения в России
17:12 Армия
Видео
Шойгу анонсировал новые российско-белорусские учения в октябре
16:29 Армия
Видео
Иностранные военные прибывают в РФ на учение «Кавказ-2020»
Популярное
Популярное
Петросян впервые показал полугодовалого сына от Брухуновой
Видео
В «Союзмультфильме» объяснили выбор Харламова для озвучки Волка из нового «Ну, погоди!»
NASA: начался новый цикл солнечной активности
В Instagram Заворотнюк появились новые фотографии
Пашаев прокомментировал сообщения о многомиллионном гонораре от Ефремова
Назван признак быстрорастущей формы рака мозга
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.