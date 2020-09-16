Лже-ОСАГО: особенности нового вида автомобильного мошенничества

На фоне пандемии коронавируса и изменений в законе об ОСАГО мошенники активно стали предлагать страховые полисы с огромными скидками, на которые российские автомобилисты активно ведутся.

Евгений Немченко приобрел полис в интернете - без бумажной волокиты, быстро и главное - дешево, однако радость от покупки длилась недолго.

«Через пару дней меня остановили сотрудники ГИБДД, проверили полис - и его не было в базе данных. Выписали штраф», - рассказал он.

После введения поправок в закон об ОСАГО в нюансах формирования суммы, которая высчитывается для каждого водителя индивидуально, разобраться непросто не только водителям, но и страховым агентам.

«Идея такая, что те, кто больше лихачит, должны платить больше. Но есть много подводных камней. Страховщики вправе учитывать и иные факторы на размер ущерба. Какие - четко не сказано. Но исключают критерии веры, национальности. Они в зависимости от пола могут предлагать разные тарифы», - пояснил автоэкперт Сергей Радько.

Например, по новому закону об ОСАГО, представительницы слабого пола считаются более аккуратными водителями, чем мужчины. Однако теперь рассчитать стоимость своего полиса заранее - практически невозможно. До изменений средняя была чуть больше 5000 рублей, сейчас многих ждет сюрприз.

«Различные характеристики самого транспортного средства + характеристики самого автовладельца. Например, семейное положение, пол, возраст. И вторая группа характеристик, которые прямо проименованы в законе - это неоднократные грубые нарушения правил дорожного движения», - уточнил исполнительный директор Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев.

В то же время, страховые компании говорят о том, что прямая связь с базами ГИБДД пока не налажена.

Сейчас в Сети огромное количество предложений по дистанционному оформлению документа - один только запрос на сайте объявлений выдает больше 25 тысяч результатов.

Корреспондент «Звезды» решил пройти по одной из ссылок - «ОСАГО для постановки на учет в ГИБДД» и цена заманчивая - всего 800 рублей.

Однако в процессе разговора 800 рублей сразу превращаются в 1400. Но все же - очень не дорого, а учитывая, что автомобиль с почти 150-ю лошадиными силами - и вовсе дешево.

Удивляет другое: мошенники не стараются лукавить - напрямую говорят, что такая автогражданка от ответственности владельца не застрахует.

Подробнее смотрите в сюжете корреспондента «Звезды» Алексея Казанникова.