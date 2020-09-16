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«Туманные перспективы»: эксперт оценил развитие отношений России и Японии с приходом нового правительства

Светлана Головина
19:00 16.09.2020
За последние несколько лет неоднократно появлялись заявления о том, что японский суверенитет распространяется на все четыре острова.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Issei Kato, XinHua, Globallookpress

Руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов заявил «Звезде», что с приходом нового правительства Японии переговоры с Россией будут напряженными.

Он пояснил, что ранее обсуждение по поводу принадлежности японских островов российской стороне носили прогрессивный и положительный характер, так как бывший премьер страны Синдзо Абэ был настроен на компромисс и решать проблему на основе декларации 1956 года.

«В документе указаны только два острова – Хабомаи и Шикотан, которые должны были быть переданы после заключения Мирного Договора между Советским Союзом и Японией. Сейчас же появились заявления о том, что нужно решать проблему принадлежности всех четырех островов. Это говорит о том, что японская сторона будет ужесточать свои позиции», - считает эксперт.

Кистанов отметил, что за последние несколько лет неоднократно появлялись заявления о том, что японский суверенитет распространяется на все четыре острова.

«У нас есть своя позиция - Япония должна признать справедливость владения Россией японскими островами, как итогами Второй Мировой войны, после этого мы готовы дальше вести переговоры. Для Японии это неприемлемо. Она считает, что Россия незаконно оккупировала острова», - заключил специалист.

Кистанов добавил, что в дальнейшем переговоры также будут продолжаться, однако пока прямо с противоположных позиций и с туманными перспективами.

Ранее в императорском дворце в Токио император Японии Нарухито лично утвердил состав нового правительства во главе с премьер-министром Есихидэ Сугой.

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